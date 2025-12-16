Sezioni
Cultura
16/12/2025 09:05:00

Alcamo inaugura la Biblioteca inclusiva: “Libri senza barriere” alla Bagolino

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-12-2025/1765872427-0-alcamo-inaugura-la-biblioteca-inclusiva-libri-senza-barriere-alla-bagolino.jpg

Sarà inaugurata giovedì 18 dicembre alle ore 17, alla Biblioteca Civica “Sebastiano Bagolino” di Alcamo, la Biblioteca Inclusiva “Libri senza barriere”, un progetto che segna un passo decisivo verso l’accessibilità culturale nel territorio trapanese.

L’iniziativa rientra nel palinsesto natalizio della città ed è rivolta alle persone con disabilità visive, motorie, cognitive e con DSA, con l’obiettivo di garantire a tutti il pieno diritto alla lettura e alla partecipazione culturale. Il progetto nasce dalla partecipazione al bando nazionale “Lettura per Tutti” e rende la Biblioteca Bagolino il primo polo culturale inclusivo della provincia di Trapani.

Come sottolinea il sindaco Domenico Surdi, si tratta di una trasformazione profonda: la biblioteca non è più soltanto un luogo di conservazione dei libri, ma diventa uno spazio dinamico di apprendimento, formazione e socializzazione aperto a tutta la comunità. Grazie all’utilizzo di tecnologie assistive avanzate, gli spazi sono stati attrezzati con screen reader, scanner OCR e lettori DAISY. Le collezioni si arricchiscono di libri in braille, audiolibri, testi ad alta leggibilità e materiali in CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa), offrendo strumenti concreti per superare le barriere che ancora limitano l’accesso alla cultura. L’assessore alla Persona e all’Innovazione Baldo Mancuso evidenzia come l’iniziativa rappresenti un investimento sul diritto universale alla lettura, attraverso soluzioni inclusive e sostenibili. Il progetto prevede anche laboratori ed esperienze immersive, tra cui letture al buio, workshop in LIS e attività di scrittura in braille, con il coinvolgimento di volontari e studenti. Un percorso che punta a diffondere una nuova consapevolezza sull’accessibilità, promuovendo collaborazioni con scuole, associazioni e realtà del terzo settore. A suggellare l’inaugurazione, è in programma una “passeggiata bendata” in piazza Ciullo e nel Corso stretto, guidata da persone ipovedenti: un’esperienza simbolica e concreta per invitare la cittadinanza a mettersi nei panni dell’altro e riflettere sul valore dell’inclusione. “Libri senza barriere”, finanziato dal Centro per il libro e la lettura (CEPELL), è sostenuto da una rete di associazioni locali, tra cui Pro Loco Alcamo APS, Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Trapani e numerose realtà del volontariato. Un progetto che ridefinisce il ruolo della biblioteca pubblica come ponte tra cultura, inclusione e comunità, ponendo Alcamo come modello di buone pratiche a livello provinciale e regionale.









