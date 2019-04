San Vito Lo Capo, al via la manifestazione â€œA tutto sport"

25/04/2019 19:43:00

Dal 25 al 28 aprile, a San Vito Lo Capo, si terrà la manifestazione ludico sportiva dilettantistica “A TUTTO SPORT – I GIOVANI E I GIOCHI ALL’APERTO



San Vito Lo Capo affollata da centinaia di piccoli atleti dal 25 al 28 aprile. La manifestazione ha lo scopo di promuovere le discipline sportive “minori”, meno popolari tra i giovani e poco pubblicizzate dai media, ma che svolgono un ruolo importante per migliaia di ragazzi che partecipano alle gare e agli allenamenti, con tanto sacrificio anche da parte delle loro famiglie, senza dimenticare i presidenti ed i dirigenti delle ASD che si prodigano per organizzare eventi, tra mille difficoltà a causa delle ristrettezze economiche e della mancanza di sostegno da parte degli Enti. Sport e ambiente,

inoltre, rappresentano un binomio indissolubile per il nostro benessere. L’amministrazione comunale di San Vito Lo Capo, consapevole delle grandi potenzialità del proprio territorio, con le sue bellezze naturalistiche, gastronomiche e culturali, ritenendo fermamente che lo sport sia un ulteriore mezzo di promozione turistica, è pronta, ad accogliere gli atleti nel migliore modo possibile.

Queste le discipline che si svolgeranno in Piazza Santuario:

Boxe, Kick Boxing , Poledance, Danza aerea, Bocce, Mini Volley, Judo, Karate, Ju jitsu, Muay thai Scherma, Yoga, Burraco, pattinaggio a rotelle, calcio a 5 maschile pulcini, Braccio di Ferro. La manifestazione si svolgerà in piazza Santuario ad eccezione del calcio che si terrà nel campetto della scuola ed il torneo di burraco e di bocce al Bocciodromo.



Il clou delle manifestazioni saranno due serate all’insegna della boxe e della kick boxing, organizzate su un ring montato in piazza. Il giorno 26 presenteremo la Notte della Boxe, 12 incontri tra under e senior con un incontro di boxe femminile. Il 27 “Night Galà” di Kick Boxing con un incontro internazionale ed a seguire il 28 la Coppa Italia con 200 atleti provenienti da tutta la Sicilia.



Al fine della promozione di queste discipline sono stati invitati, nella qualità di testimonial, MERCURIO CIARAMITARO, ex campione mondiale, europeo e pluri campione italiano di boxe, NINO BARRACO, ex calciatore e attualmente allenatore di un accademia di squadre di calcio giovanili e per la Kick boxing il neo campione europeo GIOACCHINO MANCUSO. Tra gli ospiti della manifestazione, il decano dei giornalisti sportivi trapanesi FRANCO CAMMARASANA, e tanti altri ospiti del mondo dello sport.

La manifestazione si svolgerà all’insegna del rispetto e del divertimento.

Vi aspettiamo