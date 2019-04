25/04/2019 17:01:00

Dopo l’inaugurazione del commissariato di polizia a Corleone è la volta di Monreale. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha visitato la cattedrale per poi fermarsi per il pranzo. Gli spostamenti al momento avvengono, addirittura, in elicottero.

Al seguito di Salvini i candidati della lista per le elezioni europee del 26 maggio. In lista ci sono, tra gli altri, Igor Gelarda e la mazarese Maricò Hopps. Qui una nostra intervista a Gelarda e Hopps: