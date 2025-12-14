Petrosino, la minoranza sul Rendiconto 2023: “Ritardi, criticità e aumento dei compensi"

14/12/2025 11:00:00

I consiglieri comunali di minoranza del gruppo Libertà per Petrosino intervengono sul Rendiconto di gestione 2023 e rispondono alle dichiarazioni del sindaco Anastasi, sollevando dubbi sui tempi, sui contenuti del documento contabile e sulle recenti scelte dell’amministrazione.

«Prendiamo atto delle dichiarazioni del sindaco Anastasi – affermano – ma resta il fatto che il Rendiconto 2023 è arrivato in Consiglio comunale con oltre otto mesi di ritardo ed è accompagnato da ben 44 pagine di relazione del Collegio dei Revisori, nelle quali vengono evidenziate criticità e ritardi significativi».

Secondo i consiglieri, il parere dei Revisori va inquadrato correttamente nel suo ruolo istituzionale: «È normale che il Collegio dei Revisori esprima un parere tecnico, spesso favorevole. Ma il giudizio politico spetta al Consiglio comunale e, proprio sul piano politico, non possiamo ignorare il numero e la gravità delle criticità rilevate».

A conferma delle difficoltà emerse, la minoranza sottolinea come durante la seduta consiliare fosse presente un esperto nominato dal sindaco per rispondere ai numerosi quesiti sul bilancio: «Un fatto che dimostra quanto fossero fondate le perplessità sollevate».

Nel mirino anche le difficoltà nel pagamento degli stipendi ai dipendenti comunali: «Un elemento che contraddice qualsiasi narrazione di piena solidità finanziaria dell’ente», evidenziano.

Per queste ragioni, i consiglieri non condividono la scelta dell’amministrazione di procedere con l’aumento dei compensi: «In un momento in cui TARI e imposte continuano a crescere e molte famiglie fanno sacrifici per arrivare a fine mese, sarebbe stato un segnale etico e di responsabilità rinunciare almeno a una parte dell’aumento, alleggerendo – anche solo simbolicamente – il peso sulle casse comunali». Infine, un passaggio sul richiamo al dissesto del 2021: «Non può essere utilizzato per evitare un confronto serio sulle scelte presenti. Continueremo a evidenziare criticità e a chiedere trasparenza, nell’unico interesse che ci guida: quello dei cittadini di Petrosino».



