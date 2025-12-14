Egadi isolate per l’avaria di un aliscafo, Safina (PD): “La Regione intevenga"

14/12/2025 10:25:00

“È inaudito e assolutamente inaccettabile che ben sette corse da e per le Egadi siano state soppresse a causa dell’avaria di uno dei mezzi Liberty Lines”. A denunciarlo è il deputato regionale del Partito democratico Dario Safina, che oggi ha raccolto le proteste dei cittadini delle isole, rimasti di fatto isolati nonostante condizioni meteo-marine favorevoli.

Secondo quanto riferito dal parlamentare trapanese, al momento non ci sarebbe ancora un quadro chiaro, con il rischio concreto di ulteriori cancellazioni. Una situazione che sta causando gravi disagi a residenti, lavoratori pendolari e studenti.

“Presenterò un atto ispettivo in Commissione per fare piena luce sulla vicenda - annuncia Safina -. Mi chiedo che fine abbia fatto il diritto all’‘insularità nell’insularità’, riconosciuto dalla Costituzione. È possibile che lavoratori, studenti e famiglie non possano tornare a casa perché un aliscafo, appartenente peraltro a un’azienda attualmente sotto inchiesta, va in avaria e non esiste un mezzo sostitutivo pronto a garantire un servizio pubblico essenziale?”.

Per il deputato dem si tratta di una gestione “inadeguata”, che evidenzia un problema più ampio: “Siamo di fronte a un cortocircuito istituzionale e gestionale che non può essere tollerato oltre. Il governo regionale deve intervenire immediatamente”.

Safina ribadisce infine il principio di pari diritti per tutti i cittadini siciliani: “Non esistono territori di serie B: siamo tutti figli della stessa madre Sicilia. Non smetterò di vigilare finché non saranno ripristinate le condizioni minime di rispetto e tutela per le comunità delle Egadi e di tutte le altre isole siciliane”.



