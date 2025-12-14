Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
14/12/2025 10:25:00

Egadi isolate per l’avaria di un aliscafo, Safina (PD): “La Regione intevenga"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-12-2025/egadi-isolate-per-l-avaria-di-un-aliscafo-safina-pd-la-regione-intevenga-450.jpg

 “È inaudito e assolutamente inaccettabile che ben sette corse da e per le Egadi siano state soppresse a causa dell’avaria di uno dei mezzi Liberty Lines”. A denunciarlo è il deputato regionale del Partito democratico Dario Safina, che oggi ha raccolto le proteste dei cittadini delle isole, rimasti di fatto isolati nonostante condizioni meteo-marine favorevoli.

 

Secondo quanto riferito dal parlamentare trapanese, al momento non ci sarebbe ancora un quadro chiaro, con il rischio concreto di ulteriori cancellazioni. Una situazione che sta causando gravi disagi a residenti, lavoratori pendolari e studenti.

 

“Presenterò un atto ispettivo in Commissione per fare piena luce sulla vicenda - annuncia Safina -. Mi chiedo che fine abbia fatto il diritto all’‘insularità nell’insularità’, riconosciuto dalla Costituzione. È possibile che lavoratori, studenti e famiglie non possano tornare a casa perché un aliscafo, appartenente peraltro a un’azienda attualmente sotto inchiesta, va in avaria e non esiste un mezzo sostitutivo pronto a garantire un servizio pubblico essenziale?”.

Per il deputato dem si tratta di una gestione “inadeguata”, che evidenzia un problema più ampio: “Siamo di fronte a un cortocircuito istituzionale e gestionale che non può essere tollerato oltre. Il governo regionale deve intervenire immediatamente”.

 

Safina ribadisce infine il principio di pari diritti per tutti i cittadini siciliani: “Non esistono territori di serie B: siamo tutti figli della stessa madre Sicilia. Non smetterò di vigilare finché non saranno ripristinate le condizioni minime di rispetto e tutela per le comunità delle Egadi e di tutte le altre isole siciliane”.

 









Native | 12/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-12-2025/1765279946-0-marsala-completati-i-lavori-di-adeguamento-della-palestra-del-plesso-pascoli.jpg

Marsala, completati i lavori di adeguamento della palestra del plesso...

Native | 12/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-12-2025/1765364859-0-marsala-il-cine-teatro-don-bosco-accende-il-natale-tra-avatar-3-e-grandi-concerti.jpg

Marsala, il Cine Teatro Don Bosco accende il Natale tra Avatar 3 e grandi...

Native | 11/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-12-2025/1765441597-0-morgan-school-il-19-dicembre-il-christmas-party-nelle-sedi-di-marsala-e-mazara.png

Morgan School, il 19 dicembre il Christmas Party nelle sedi di Marsala e...