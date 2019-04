Elezioni in Sicilia: i primi eletti e i ballottaggi. Cinque Stelle perdono Gela e Bagheria

29/04/2019 07:18:00

Spoglio in corso nei 34 Comuni chiamati al voto in Sicilia. Affluenza in calo in tutta l'isola, a Castelvetrano addirittura il 20% in meno rispetto alle ultime elezioni amministrative. Si profilano ballottaggi nei grandi centri, anche a Caltanissetta, che è l'unico capoluogo di provincia al voto.

Il candidato del centrodestra, Michele Giarratana, è a oltre il 37% dei voti mentre è testa a testa tra il candidato grillino e quello del centrosinistra per accedere al ballottaggio.

A Gela al secondo turno sarà sfida tra il candidato della Lega, Giuseppe Spata (31%), e quello del patto Pd-Forza Italia, Cristoforo Greco, avanti con il 38%. Lega in crescita, M5S in calo In generale, anche in Sicilia si registra un aumento di consensi in favore della Lega, anche se il Carroccio non sfonda. Il partito di Salvini, peraltro, è andato meglio in coalizione che non dove si è presentato in corsa solitaria. Perde consensi il Movimento 5 Stelle: oltre a Gela, i grillini perdono anche Bagheria, grosso centro nel palermitano. Lì dove si sono messi alla prova cinque anni fa, i Cinque Stelle non hanno avuto le conferme che cercavano. I Cinque Stelle non sfondano a livello elettorale anche a Caltanissetta, dove era arrivato in campagna elettorale anche Di Maio.