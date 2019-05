Sicilia, tragedia in volo: uomo muore per un infarto

01/05/2019 12:42:00

Tragedia su un volo partito dalla Sicilia e diretto ad Amsterdam: un passeggero a bordo ha avuto un malore e il pilota è stato costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Pisa. Il volo era partito da Catania.

A dare l'allarme al 118, come riporta la stampa locale, è stato il personale di bordo poco prima di arrivare nella città toscana, intorno alle 22. Ma, una volta, toccato il suolo, i sanitari della Misericordia non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso. La vittima è un turista olandese di 72 anni, H.P., che a quanto pare ha avuto un infarto ad alta quota. Sul posto anche la polizia, anche se la morte è avvenuta per cause naturali.