Sicilia, giovane muore in un incidente. Incendio nel garage: un morto carbonizzato

07/05/2019 21:19:00

Un incidente stradale avvenuto nella città di Messina è costato la vita a Margherita Rosso, 24 anni. Era a bordo del suo motorino e percorreva via Consolare Pompea quando, per cause da chiarire, è finita sotto un camion. Per lei non c'è stato nulla da fare.

La vittima era molto conosciuta nella cittadina siciliana, essendo la nipote del vescovo ausiliare di Messina, monsignor Cesare Di Pietro, che si è recato sul posto insieme agli altri familiari, tra cui la madre della giovane e il fidanzato.

Sul posto anche gli agenti della sezione infortunistica stradale della polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi per capire l'esatta dinamica dell'incidente. Gli inquirenti hanno già ascoltato le testimonianze di alcuni presenti, ma fondamentale sarà anche la visione delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza della zona per la ricostruzione di quanto accaduto. È probabile che la 24enne abbia perso il controllo del mezzo in un tentativo di sorpasso, ma il condizionale è d'obbligo.

Corrado Sinatra, 51enne disoccupato, è morto carbonizzato nella sua abitazione, un garage riadattato, in via Bacchilide, al centro di Siracusa. Forse un corto circuito potrebbe essere la causa che ha innescato le fiamme, intorno alle 7.30. I vicini di casa hanno lanciato l'allarme e nonostante l'intervento dei vigili del fuoco le fiamme non hanno dato scampo all'uomo. Inutili i soccorsi. Gli agenti della Polizia scientifica stanno effettuando i rilievi per risalire alle cause dell'incendio. La polizia sta interrogando i vicini per acquisire ulteriori elementi di indagine