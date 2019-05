Videomapping, Digital Circus, Future zone. Le attrazioni di Futura Marsala

13/05/2019 21:10:00

Videomapping, Digital Circus, Future Zone. Sono alcuni degli appuntamenti di Futura Marsala, che dal 16 al 18 Maggio vedrà la città capitale dell’innovazione digitale e scolastica. Eventi e luoghi aperti gratuitamente a tutta la città nel progetto del Ministero dell’Istruzione coordinato dal Liceo Statale “Pascasino di Marsala”.

Marsala avrà una nuova veste, i luoghi storici della città ospiteranno workshop, esposizioni, dibattiti ed eventi.



A partire da giovedì sera, 16 Maggio, dalle 21,30 alle 23, in Piazza della Repubblica, con il Videomapping, una spettacolare video proiezione su tutta la Chiesa Madre. Luci spente nella principale piazza della città per una performance musicale in chiave digitale. Un mix di arte, innovazione digitale, musica, cultura, con la storica chiesa marsalese che farà da sfondo ad una performance unica. Uno spettacolo realizzato nelle principali città europee, dalla Fontana di Trevi a Roma, a Plaza Mayor di Madrid, alla Porta di Brandeburgo di Berlino.



Per i tre giorni di Futura Marsala tutti potranno visitare il Digital Circus, in Piazza della Repubblica. Un “dome” trasparente che ospiterà laboratori ed esperienze digitali su robotica, droni, simulatori e realtà immersiva. Un ambiente avveniristico, che renderà la piazza in un laboratorio hi-tech. Il Digital Circus è una delle principali attrazioni di questa edizione di Futura, l’unica in Sicilia.

Il Digital Circus di Piazza della Repubblica avrà come area complementare la Future Zone, al Complesso S. Pietro, dedicata alle innovazioni, esperienze e buone pratiche della scuola digitale della Regione Sicilia. Qui ci si concentrerà sulle innovazioni digitali e il loro ruolo nella scuola del futuro.

Venerdì sera alle 21, al Complesso S.Pietro saranno i Millennials a parlarci di innovazione digitale e futuro delle nostre città. A seguire un concerto musicale in chiave digitale.

Sono già al lavoro da giorni gli studenti del Liceo guidato dalla dirigente Anna Maria Angileri. Le ragazze e i ragazzi del “Pascasino” stanno lavorando sodo per l’organizzazione di un evento che ha in Marsala l’unica tappa siciliana e che la trasformerà per tre giorni nella città dell’innovazione digitale, con dibattiti, esposizioni, workshop, formazione, eventi e tante attrazioni.