Favignana, Cala Rossa seconda spiaggia piÃ¹ bella d'Italia secondo Tripadvisor

23/05/2019 22:30:00

Cala Rossa, a Favignana è, secondo Tripadvisor, che ha pubblicato la classifica Travellers’s Choice delle spiagge più belle d’Italia 2019 - valutando le recensioni e i commenti lasciati negli ultimi 12 mesi dai suoi utenti – la seconda ‘spiaggia’ più bella d’Italia.

Incastonata sulla costa nord orientale dell’Isola, selvaggia e incontaminata, all’interno di suggestive cave di tufo e circondata da altissime scogliere da cui godere di un panorama mozzafiato sull’azzurro intenso del mare, Cala Rossa rappresenta una meta perfetta per regalarsi una giornata in spiaggia in coppia o tra amici, ma risulta poco adatta alle famiglie, dal momento che per raggiungerla è necessario percorrere un sentiero sterrato ripido e impegnativo.

Nella speciale classifica di Tripadvisor, Cala Rossa segue Baia dei conigli, a Lampedusa, e precede la Spiaggia di Tropea, in Calabria; seguono Cala Mariolu, a Nuoro, in Sardegna, e la Baia del Silenzio di Sestri Levante, in Liguria. “Un nuovo, ennesimo, riconoscimento che ci giunge dai turisti italiani e europei – commenta il Presidente dell’AMP e sindaco di Favignana, Giuseppe Pagoto – a conferma del successo turistico di tutto l’arcipelago, e di anni di valorizzazione, promozione e tutela dell’ambiente, la cui politica si è rivelata vincente”.