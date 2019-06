Marsala, domenica 23 giugno l'evento "Mothia la magnifca - Solstizio d'estate"

01/06/2019 18:17:00

Il Movimento Artistico Culturale Marsalese, nell'ambito della programmazione estiva delle proprie attività, con il patrocinio del Comune di Marsala, con la collaborazione della Pro loco 2.0, e l'importante patrocinio e la disponibilità della "Fondazione Whitaker Isola di Mothia", organizza per il solstizio d'estate, Domenica 23 giugno, "Mothia la magnifica - Solstizio d'estate- ", quattro spettacoli, sull'isola di Mothia, nel suggestivo scenario del tramonto, a partire dalle ore 18:45 nella zona museale e, al termine, alle 19:45 presso la zona del Cothon.

Gli spettacoli saranno realizzati dai "Musicanti", da Aldo Bertolino sextet, dalla Compagnia 'Sipario" e dall' Associazione Culturale Arco.

Il biglietto di euro 30 prevede il parcheggio presso Bazar Oro Bianco (di fronte MAMACAURA), il transfert per Mozia che inizierà alle ore 17:00 e il posto unico in ogni location ove si svolgeranno gli spettacoli. La prevendita del biglietto di €.30 è prevista presso l'agenzia 'I viaggi dello stagnone" in via dei Mille e presso Bazar Oro Bianco (di fronte MAMACAURA)

"Aldo Bertolino sextet" proporrà un omaggio al siciliano che ha inventato il "Jass" Nick La Rocca e a seguire I Musicanti con : Pi nun perdiri lu cuntu", entrambi questi spettacoli si realizzeranno nella zona del magnifico ficus che vi è di fronte il Museo di Mozia.

Al termine il pubblico si sposterà per giungere nella zona del "Cothon - la piscina sacra-", propio nel momento in cui inizierà il tramonto e come scenario si avrà l'isola di Schola e l'isola Grande e in quel magnifico angolo di natura si proporranno la compagnia Sipario con : Ti cuntu la Sicilia in.... cantu" e a seguire l'Associazione Arco che, nel luogo ove tutto è avvenuto, "cunterà" : MOT - l'assedio di Mozia - .