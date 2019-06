Marsala, legano un gatto con un tubo di plastica e gli bucano lo stomaco

02/06/2019 13:39:00

Bucano lo stomaco di un gatto che ora lotta tra la vita e la morte.

Un povero micio sta subendo in questo momento un intervento, presso il canile municipale di Marsala, dopo che alcuni sconosciuti gli hanno stretto un tubo di plastica flessibile che gli ha provocato la foratura dello stomaco.

Qualcuno, dunque, per passatempo, per noia o semplicemente per pura cattiveria e disprezzo nei confronti di animali indifesi, ha provocato le lesioni al micio.

Un cittadino ha avvisato i vigili urbani di quanto accaduto e nello specifico, sono intervenuti i vigili Luca Isacco e Giusi Rosolia che hanno trasferito l'animale al canile, in attesa del veterinario che, una volta arrivato ha iniziato l'intervento per cercare di salvare la vita del povero gatto.