Marsala, il comitato "+ verde" lancia la campagna "Voglio Vivere" e" interroga" il sindaco

Un'interrogazione rivolta al primo cittadino di Marsala, Alberto Di Girolamo, ma anche all'assessore Rino Passalacqua e al dirigente del Comune Francesco Patti, sullo stato di salute degli alberi, sui tagli avvenuti nei giorni scorsi e su quanto l'amministrazione ha in programma per il verde pubblico, è stata rivolta non da un consigliere comunale, ma dal Comitato Cittadino “+’ verde”, nato qualche mese fa a Marsala con l'obiettivo di tutelare i diritti dei cittadini, quali fruitori degli spazi comuni.

Il comitato ha, inoltre, lanciato la campagna “Voglio Vivere” mirata alla salvaguardia del patrimonio arboreo, parte integrante del Capitale Naturale nel quale viviamo. Qui di seguito la nota di "+' Verde" con le domande rivolte al sindaco:



Visti i recenti interventi posti in essere da questa Amministrazione, relativamente al taglio di Alberi adulti in diverse e strategiche aree della Città, a partire dalla Via Sibilla passando per il recentissimo annientamento di alberi nell’area di Piazza Marconi -Porticella- e senza escludere il previsto abbattimento di ulteriori 14 alberi che vivono nel piccolo polmone verde posto ante Comando dei Vigili Urbani, oltre il probabile abbattimento di altri alberi coinvolti nella “riqualificazione” dell’area ante Campo Sportivo e non ultimi, in ordine di importanza storica-paesaggistica, i Monumentali Ficus che ricadono nella - auspicabile - riqualificazione di Piazza della Vittoria a Porta Nuova così come annunciato da questa Amministrazione.

1. esiste una analisi Tecnico/Scientifica di verifica di pericolo di instabilità degli alberi e/o V.T.A. (visual tree assessment) con penetrometri e rilevatori sonici degli alberi già abbattuti e di quelli in programma? 2. se si, l'ha redatta un Agronomo? Un Forestale? Un Paesaggista? Con quale tipologia di incarico?

3. la procedura avviata è stata oggetto di specifica Ordinanza Sindacale e/o Dirigenziale, forse con motivazione di imminente pericolo di incolumità pubblica? 4. è stata fatta una procedura di selezione tra le ditte esecutrici SPECIALIZZATE sul MEPA in questa attività specifica e di alta competenza? 5. saranno estirpate le ceppaie? 6. esiste un progetto o un programma di ripiantumazione già finanziato nel Programma annuale delle opere pubbliche? 7. se si, esiste un elaborato, un cd o un video sull’idea che ha l'amministrazione su come ridare dignità all'Imago Urbis di questi pezzi di Città ed in particolare di via Sibilla? 8. se si, è stato fatto il bilancio arboreo della nuova sistemazione ed in quanto tempo si pensa di aumentare l'ombreggiamento dei siti rispetto alla situazione precedente? 9. è stato fatto un calcolo delle temperature urbane ante durante e post ABBATTIMENTO e quali risultati si ipotizzano nel merito con la ipotetica nuova sistemazione? 10. è vero che si rilasciano provvedimenti edilizi senza verifica del bilancio arboreo ante e post intervento? 11. nelle schede progettuali in 3D, pubblicate da Codesta Spettabile Amministrazione, relativamente alle opere di “sistemazione” dei siti di Porta Nuova e Campo sportivo, si evince l’eliminazione degli alberi preesistenti che a questo COMITATO appare essere una rappresentazione insufficiente a descrivere l’azione di intervento che dovrebbe essere caricata delle ovvie considerazioni botaniche, urbane, storiche e simboliche. Il Luogo non è un luogo qualunque è La Porta della Città. Chiediamo, dunque, di conoscere esaustivamente i due progetti con una presentazione alla cittadinanza.