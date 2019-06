Sicilia, incidenti stradali: un morto a Palermo, altra vittima in provincia di Agrigento

10/06/2019 09:12:00

Due vittime nel fine settimana sulle strade siciliane.

Tragico incidente stradale nel primo pomeriggiodi ieri a Palermo. Nello schianto tra una moto ed un'auto ha perso la vita un uomo, Nicola Polisano di 55 anni. E' successo in via Selinunte, all'altezza di via Piazzi, nella zona della centralissima via Dante.

L'impatto tra i due mezzi, una Vespa Piaggio ed una Volkswagen Polo, si è rivelato violentissimo, al punto da far sbalzare il conducente dello scooter dalla sella. L'uomo è finito sull'asfalto, nonostante i tentativi di rianimarlo dei sanitari del 118, per lui non c'è stato nulla da fare.

Quando è stato lanciato l'allarme, oltre all'ambulanza sono giunti in via Selinunte gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale. I rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dello schianto sono in corso.

nell’Agrigentino un giovane ha perso la vita in un incidente stradale, in una domenica funestata dagli incidenti in tutta l’Isola, con 16 feriti.

Sulla provinciale 88, a Caltabellotta, il ventiduenne di Lucca Sicula, Giuseppe Gagliano, è stato trasportato, in elisoccorso, all’ospedale Civico di Palermo, ma non è riuscito a sopravvivere alle ferite e ai traumi riportati.



Il ragazzo studiava Economia all’università di Siena e, in questi giorni, era temporaneamente rientrato a Lucca Sicula.

La Renault Clio, con 4 giovani diretti al mare, sulla quale Gagliano viaggiava come passeggero, ieri pomeriggio ha sbandato e si è ribaltata sulla corsia di marcia opposta. Gli altri 3 giovani sono stati portati all’ospedale di Sciacca, nessuno è in gravi condizioni.