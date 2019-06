Basket. Conclusa la quinta edizione del "Conad Youth Tournament"

10/06/2019 21:00:00

Si è conclusa quest’oggi la quinta edizione del “Conad Youth Tournament”. Un torneo di settore giovanile, che si è disputato questo weekend principalmente nei campi esterni al PalaConad, dedicato alle categorie Under 13 ed Esordienti, mentre per il minibasket sono scesi in campo gli Aquilotti.

Un’iniziativa che anche quest’anno ha riscosso enorme successo con circa 150 atleti coinvolti provenienti da tutta la Sicilia e non solo. Nel corso della manifestazione, nella giornata di ieri, è stato inaugurato il campetto esterno antistante al PalaConad. Un progetto di riqualificazione urbana ideato dall’associazione Trapani per il Futuro coadiuvata attivamente dalla Pallacanestro Trapani e dal supporto del Comune di Trapani.

A vincere il “Conad Youth Tournament” nella categoria Esordienti è stata la Virtus Trapani che ha sconfitto in finale il Team 2020, mentre negli Under 13 ha prevalso la PMS Basketball Moncalieri. Il torneo Aquilotti, invece, ha visto protagonisti i miniatleti della Pallacanestro Trapani, Nuova Pallacanestro Marsala e Team 2020.