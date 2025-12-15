Trapani Shark, a Sassari rinviano la vendita dei biglietti per la partita di domenica...

La trasferta a Sassari della Trapani Shark, in programma domenica, sarebbe a rischio. E' quanto riporta il sito pianetabasket.com in seguito ad una comunicazione ufficiale della società sarda in merito alla vendita dei biglietti per la partita, in calendario alle 12.
La Dinamo Sassari attraverso i propri canali social ha annunciato lo slittamento della vendita dei biglietti per assistere all'incontro. In casa sarda la vendita dei tagliandi avviene dal martedì, ma nel pomeriggio sulla pagina Facebook la Dinamo Sassari si è rivolta ai propri sostenitori, scrivendo: "Avviso ai tifosi. In via del tutto eccezionale, la vendita dei biglietti per DINAMO – TRAPANI slitterà di qualche giorno rispetto alla consueta apertura del martedì. Seguiranno ulteriori comunicazioni sulla data di inizio vendita dei tagliandi".
La società sarda non ha specificato il motivo del rinvio, ma a Trapani riecheggiano le parole del presidente Valerio Antonini che in un video social successivo alla vittoria della Shark su Udine ottenuta domenica, aveva fatto intendere possibili novità per la trasferta sarda.
"Evidentemente che a Sassari andremo se avremo le condizioni per farlo" erano state le parole di Antonini, in riferimento alla possibile multa da 50 mila euro che la società poteva subire per non avere 12 giocatori sotto contratto, come prevede il regolamento.
La multa poi è arrivata realmente, comunicata dalla Fip nel comunicato delle sanzioni del giudice sportivo e ora, con la squadra partita per la trasferta di Champions League sul campo del Tofas Bursa in programma martedì, si aggiunge questo nuovo possibile, clamoroso, scenario,