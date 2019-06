Marsala, dalla Regione 800 mila euro per restaurare la Chiesa di San Giuseppe

11/06/2019 18:35:00

Ammonta a 800mila euro il finanziamento che è stato assegnato dalla Regione Siciliana al Comune di Marsala per il restauro della Chiesa di San Giuseppe, settecentesco edificio barocco nel centro storico della città.

L'opera di riqualificazione, per la quale il Governo Musumeci ha formalizzato il decreto di finanziamento, si estende anche ai locali collegati alla chiesa e adibiti a residenza per anziani e soggetti bisognosi del territorio. L'ente comunale può adesso procedere speditamente con la gara d'appalto. Per tale iter l'Assessorato alle Infrastrutture ha dato sei mesi di tempo per arrivare all'aggiudicazione.

«Prosegue il puntuale programma di sostegno e recupero del patrimonio di culto della Sicilia - ha commentato l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone - voluto dal Governo Musumeci a difesa dei tesori storico-religiosi delle nostre comunità. L'intervento di Marsala, che riguarda anche i locali annessi, consente inoltre di rafforzare la vocazione sociale della chiesa di San Giuseppe, risanando un prezioso luogo di lotta alla marginalità, punto di riferimento per le fasce deboli della città di Marsala».