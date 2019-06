Favignana, al via “Fishtuna”, talk, cooking show, degustazioni, musica e intrattenimento

12/06/2019 09:50:00

Riportare il tonno e la tonnara di Favignana, con la sua storia che fa parte integrante della storia della Sicilia, al centro delle destinazioni culturali e turistiche, ma anche delle mete del turismo “lento”, della destinazione legata al “food”. E’ l’obiettivo del progetto “Fishtuna”, manifestazione organizzata con il patrocinio degli assessorati regionali al Turismo, alla Pesca, con il comune di Favignana e con il Flag Isole di Sicilia, che prende il via mercoledì 12 a Marettimo e che coinvolge Favignana e le isole Egadi per riaprire, fino a domenica 16 giugno, il dibattito su tonno e tonnare, sostenibilità e sviluppo del territorio nel segno dell’indimenticabile epopea della dinastia dei Florio. Mostre, spettacoli, dibattiti ma anche cooking show con alcuni tra i più apprezzati chef siciliani, da Pino Maggiore a Liborio Giorlando, da Natale Giunta, a Filippo Ventimiglia e Alfio Visalli.

Saranno quattro giorni, accompagnati dalla mostra fotografica di Iacopo Giannini nell’ex Stabilimento Florio di Favignana, densi di appuntamenti dedicati non soltanto ai cittadini delle Egadi ma anche al turisti, curiosi e visitatori che vorranno scoprire il fascino delle isole trapanesi.

“Vogliamo sensibilizzare l’opinione pubblica sul valore di una tradizione – spiega il sindaco delle isole Egadi Giuseppe Pagoto - ma non ultima di una economia sociale, che rischia di terminare inesorabilmente portando con sé solo ricordi. Dobbiamo riaccendere l’attenzione di istituzioni e cittadini sull’importanza del recupero delle tonnare, non per collocarle nell’ingloriosa nicchia delle rappresentazioni folcloristiche, ma per immaginarle con una diversa idea di recupero trasformandole in un vero prodotto turistico culturale per fare turismo tutto l’anno”, aggiunge Giuseppe Pagoto.



IL PROGRAMMA DI FISH TUNA

Mercoledì 12

Ore 9 mostra fotografica a cura di Iacopo Giannini nell’ ex Stabilimento Florio di Favignana; ore 18 – Racconti di Mare in piazza Umberto, Marettimo. Performance musicali con narrazione a cura di Marcello Mandreucci. A seguire cooking show in piazzale delle Foche, Marettimo con lo chef Pino Maggiore.



Giovedì 13

Ore 9 mostra fotografica a cura di Iacopo Giannini nell’ex Stabilimento Florio di Favignana; ore 18.30 in piazza Madrice, Favignana, performance di danza artistica teatrale Tratti da “Canti di un pescatore e dal brano Sind”, a cura della scuola di danza-teatrale Tusa & Cutrera;

ore 19 talk in piazza Madrice, Favignana su “Le imprese e le donne del mare per la pesca sostenibile nel Mediterraneo”, con l’Associazione Donne del Mare: Daniela Mainenti, giurista, Cinzia Suriano, biologa, Antonella e Giusi Donato, imprenditrici. A seguire cooking show con Natale Giunta, direzione Fabrizio Carrera. Subito dopo, conversazioni serali con intrattenimento musicale con Alessandra De Caro della Soprintendenza del Mare, Riccardo Cingillo, documentarista subacqueo, Giacomo Beltrano, autore di “La tonnara di Favignana, dai ricordi ad un nuovo corso” e Marcello Mandreucci, musicista. A seguire il cooking show e la degustazione con Peppe Giuffrè e la collaborazione di Rosario Matina.



Venerdì 14

Ore 9 mostra fotografica a cura di Iacopo Giannini nell’ ex Stabilimento Florio di Favignana; ore 18 talk in piazza Madrice, Favignana su “Food destinations, promozione attraverso i nuovi strumenti digitali” con Flavia Coccia, Istituto nazionale ricerche turistiche, Robert Piattelli, Bto Educational, Giovanni Ruggieri, – Otie (in collegamento dal Polo universitario di Trapani Corso di Studio in Scienza del Turismo) e Tullio Giuffrè, presidente Gesap. A seguire coking show e degustazione con Liborio Giorlando, chef da Liborio, Francesca Cerami, Idimed, direzione Fabrizio Carrera. Subito dopo, cooking show e degustazione con lo chef dei Quattroventi di Palermo Filippo Ventimiglia, Francesca Cerami, di Idimed, direzione Fabrizio Carrera. A seguire intrattenimento musicale.



Sabato 15

Ore 9 mostra fotografica a cura di Iacopo Giannini nell’ex Stabilimento Florio di Favignana; dalle 10.30 alle 13 workshop nell’ex stabilimento Florio su “La pesca sostenibile: un valore ambientale e culturale nelle Aree Marine Protette” con gli interventi di Salvatore Livreri Console, Area Marina Protetta Isole Egadi, Fabrizio Atzori, Area Marina Protetta Capo Carbonara, Antonino Miccio, Area Marina Protetta Punta Campanella, Alessandro Ciccolella, Fabio Galluzzo, Associazione Marevivo, Franco Andaloro, Stazione Zoologica Anton Dohrn, Mario Pintagro giornalista e divulgatore (la Repubblica), Franco Foresta Martin, capo della redazione scientifica del Corriere della Sera. Ore 18:30 Biking Favignana, pedalata turistica sulle piste ciclabili dell'Isola, percorsi cicloturistici guidati in bicicletta sull'isola di Favignana (quota copertura assicurativa obbligatoria: Euro 2) a cura di Fiab-Trapani. Ore 18.30 cooking show con degustazione in piazza Madrice, Favignana con Alfio Visalli – Blue Lab Academy, Francesca Cerami di Idimed e la direzione di Fabrizio Carrera. A seguire anteprima fotografica della mostra di Pucci Scafidi e intrattenimento musicale.



Domenica 16

Ore 9 mostra fotografica a cura di Iacopo Giannini nell’ ex Stabilimento Florio di Favignana; ore 18.30 Biking Favignana, pedalata turistica sulle piste ciclabili dell'Isola, percorsi cicloturistici guidati in bicicletta sull'isola di Favignana (quota copertura assicurativa obbligatoria: Euro 2) a cura di FIAB-Trapani; ore 19 Arrivederci a FISHTUNA 2020 con degustazioni di tonno e prodotti tipici locali con la partecipazione dei ristoratori dell’isola in piazza della Camperia (Favignana) e intrattenimento musicale.



www.fishtuna.it