Mazara: travolge con l'auto un ragazzino in scooter, scappa e non lo soccorre

13/06/2019 12:09:00

Travolge con l'auto un ragazzino a bordo di uno scooter, lo lascia a terra senza dare soccorso e scappa. E' quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri in corso Vittorio Veneto a Mazara del Vallo. Un giovane a bordo della sua Panda si è scontrato con un sedicenne alla guida di uno scooter.



L'auto stava per immettersi in via Monsignor La Cava quando ha tagliato la strada allo scooterista che è finito a terra. Dopo lo scontro, l'utilitaria ha abbattuto un cartello stradale e finito la corsa a muro (foto Primapagina).

Per il giovane rimasto immobile a terra è stato necessario l'intervento dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato al pronto soccorso. Fortunatamente indossava il casco e pur restando in osservazione non dovrebbe aver riportato gravi conseguenze.

Il giovane automobilista, nonostante sia rimasto ferito, si è dato alla fuga senza soccorrere chi in quel momento aveva di bisogno. La polizia municipale, grazie alla visione dei filmati delle telecamere di sorveglianza della zona, sembra averlo già identificato.