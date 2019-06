Sicilia, tragico scontro in autostrada: una donna morta e tre feriti

20/06/2019 20:10:00

Tragico scontro in autostrada in Sicilia. Una donna è morta, e altre persone ferite, tra cui una bambina di tre anni.

Viaggiavano in 4 sulla Ford Ecosport travolta da un furgone all'altezza del km 166+700 dell'autostrada Palermo-Catania, in territorio di Centuripe. Tutte donne, residenti ad Agira. Il bilancio è di una morta e tre ferite, tra queste una bambina di 3 anni. A perdere la vita è stata Maria Livera, 75 anni, secondo quanto si apprende, seduta nel sedile posteriore dell'automobile.

Le persone ferite state trasportate, anche con l'intervento dell'elisoccorso, all'ospedale Cannizzaro di Catania e al S.Elia di Caltanissetta. Le condizioni della piccola e della madre 46enne, ricoverate nel nosocomio catanese, sembrano non destare preoccupazioni e potrebbero persino essere dimesse in serata. L'incidente è accaduto poco dopo le 13. Ancora da accertare la dinamica. L'autocarro avrebbe tamponato la vettura a quanto pare ferma in corsia d'emergenza forse per un malore della bambina. Illeso il conducente del mezzo pesante. Notevoli i rallentamenti lungo l'autostrada A19, con traffico per qualche ora deviato sulla statale 192 con uscita a Catenanuova. Sul posto per i rilievi la Polizia stradale di Enna e i vigili del fuoco di Adrano e Leonforte.