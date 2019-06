La quindicenne Sofia Giambanco al Trofeo delle Regioni. Unica selezionata nel C.T. Trapani

23/06/2019 19:00:00

Il 2019 entra di diritto ad essere un anno importante per la crescita di una giovane pallavolista. La schiacciatrice Sofia Giambanco, classe 2004, ha ricevuto dallo staff tecnico della Fipav Sicilia la chiamata a partecipare al Trofeo delle Regioni 2019, la manifestazione giovanile più importante a livello nazionale.. Unica atleta del Comitato Territoriale Trapani ad essere selezionata. Della giovane (arrivata la scorsa estate dalla Capacense) questa testata giornalistica si era occupata due mesi fa per essersi meritata la convocazione ad uno stage in Sicilia organizzato dalla Nazionale U-16 (leggi qui). Grande il lavoro fatto su lei da Gaspare Viselli, coach L'Agren Fly Volley Marsala (Serie C).

Emanuele Giacalone