Brucia lo Stagnone. Incendio doloso nella notte vicino le saline, le immagini

28/06/2019 07:08:00

Brucia lo Stagnone di Marsala. E l'incendio sembra proprio doloso.

E' successo tutto questa notte, intorno alle due, nei pressi di "Mamma Caura", quindi nell'area delle saline storiche. Perchè parliamo di incendio doloso? Sia per l'orario, ovvio, sia perché, come ci segnala il nostro lettore Walter, che ci ha inviato le immagini che vedete, le fiamme erano alte ed in tre diversi punti, a circa 100 metri di distanza fra loro. A bruciare sono state le sterpaglie secche che costeggiano la strada. Intervento non particolarmente tempestivo dei vigili del fuoco, che però hanno arrestato le fiamme. Commenta Walter: "Abbiamo un tesoro naturalistico che il mondo ci invidia, dovremmo salvaguardarlo e valorizzarlo, facendo si che nessun beota possa rovinare ciò che ci rende orgogliosi di essere marsalesi".

Proprio ieri abbiamo fatto un punto sui tanti problemi dello Stagnone di Marsala che potete leggere cliccando qui.