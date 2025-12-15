Sezioni
Cronaca

Ambiente
15/12/2025 16:59:00

Saline MaB UNESCO, il porto di Trapani escluso: "Scelte irreversibili senza confronto"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-12-2025/saline-mab-unesco-il-porto-di-trapani-escluso-scelte-irreversibili-senza-confronto-450.jpg

Il sistema portuale di Trapani rompe il silenzio e prende posizione sulla candidatura delle Saline di Sicilia a Riserva della Biosfera MaB UNESCO. In una nota congiunta firmata da Asamar Sicilia, Assologistica, Assiterminal, Ancip, Corpo Piloti, Gruppo Ormeggiatori, Somat S.p.a., Riccardo Sanges & C., Agenzia Marittima Morana e Impresa portuale, gli operatori denunciano l’esclusione totale del porto dal percorso che ha portato il progetto nella sua fase operativa.

«Con grande stupore constatiamo che il porto di Trapani non è stato minimamente preso in considerazione, né nella sua componente produttiva né sotto il profilo istituzionale», scrivono i firmatari, sottolineando come non risultino coinvolte né l’Autorità Marittima né l’Autorità di Sistema Portuale, né tantomeno gli operatori che garantiscono quotidianamente sicurezza, traffici e occupazione.

Nel mirino c’è il metodo seguito dal Comitato promotore, che vede insieme Regione Siciliana, Camera di Commercio, Libero Consorzio, i Comuni di Trapani, Marsala, Misiliscemi e Paceco, oltre al WWF, con RaiNews, RaiNews24 e TgR Sicilia come partner mediatici. «In questo quadro articolato e autorevole, l’assenza del porto di Trapani appare grave e incomprensibile», si legge nel documento.

Gli operatori chiariscono di non essere contrari alla tutela ambientale. «Condividiamo pienamente le nobili finalità di salvaguardia e valorizzazione del territorio», precisano, ma avvertono che non è accettabile ignorare «la più grande industria della Sicilia occidentale, un’infrastruttura strategica che garantisce fatturato, migliaia di posti di lavoro e prospettive concrete di sviluppo».

Da qui la richiesta di un confronto immediato sul rapporto tra Riserva e porto, e di chiarimenti sull’applicazione della legge regionale che prevede l’istituzione di un ente o agenzia di gestione delle riserve. «Serve un approccio laico, costruttivo ed equilibrato, capace di tenere insieme ambiente e sviluppo economico», scrivono, mettendo in guardia dal rischio di «decisioni radicali e irreversibili per il territorio assunte senza interpellare il porto».

La nota richiama anche il recente incontro istituzionale svoltosi a Palermo, alla presenza del sindaco di Trapani, del segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale Luca Lupi, delle strutture tecniche, degli operatori portuali, delle associazioni datoriali e dei rappresentanti politici. Un vertice che, secondo i firmatari, «ha delineato una strategia politica, amministrativa e commerciale chiara, fondata sulla coesione istituzionale», con l’obiettivo di fare del porto di Trapani «un nodo nevralgico e una piattaforma logistica strategica nel Mediterraneo».

Il messaggio finale è netto. «Il porto di Trapani non può e non deve essere mummificato secondo logiche ideologiche o di regressione economica». La linea tracciata dagli operatori è chiara: tutela ambientale e sviluppo devono procedere insieme, ma «attraverso il dialogo e il coinvolgimento di tutti gli attori strategici del territorio».









https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-12-2025/1765279946-0-marsala-completati-i-lavori-di-adeguamento-della-palestra-del-plesso-pascoli.jpg

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-12-2025/1765364859-0-marsala-il-cine-teatro-don-bosco-accende-il-natale-tra-avatar-3-e-grandi-concerti.jpg

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-12-2025/1765441597-0-morgan-school-il-19-dicembre-il-christmas-party-nelle-sedi-di-marsala-e-mazara.png

