Le alghe sulle spiagge di Marsala. "Costretto a scappare..."

28/06/2019 04:00:00

Costretto ad andar via dalla spiaggia perchè punzecchiato da piccoli insetti che vivono nelle alghe. E' successo a Marsala e ce lo ha segnalato un nostro lettore molto arrabbiato per le condizioni in cui si trovano le spiagge marsalesi quest'anno. Ecco cosa gli è successo.

"In una giornata rovente come tante altre di piena estate sono stato costretto a scappare dalla spiaggia in quanto assalito letteralmente da piccoli animaletti neri simili alle pulci che pizzicavano di brutto. Ho saputo in seguito che sono le alghe putrefatte a generarli. Di alghe, ahimè, quest'anno proprio ne siamo letteralmente sommersi, a partire dal Fortino fino allo Sbocco è un ammasso indecente di alghe putride e maleodoranti. E guai a toccarle, non sia mai, diversamente perdiamo tutto il fascino delle nostra cara tanta amata spiaggia, soprattutto adesso che ci verranno a trovare quei pochi turisti che ancora resistono imperterriti. D'altronde noi ci dobbiamo distinguere dal resto del mondo e sfido chiunque a trovare in qualunque spiaggia in Sicilia o altrove questi grossi ammassi di alghe, sono un' attrattiva per i turisti più unica che rara. Che bello sarebbe un giorno avere un lungomare come i nostri cari cugini mazaresi, e una spiaggia pulita come tutte le spiagge della nostra splendida isola, chissà, forse un giorno....".