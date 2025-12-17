Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza
17/12/2025 20:40:00

A Castelvetrano chiuderanno in anticipo i distributori di alcolici

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-12-2025/a-castelvetrano-chiuderanno-in-anticipo-i-distributori-di-alcolici-450.jpg

La chiusura anticipata dei distributori automatici di alcolici, a Castelvetrano, era una misura attesa da tempo. Non passerà di certo come una soluzione rivoluzionaria, ma da più di un anno ormai – sui social, soprattutto – i cittadini chiedevano con insistenza un intervento alle autorità.

Del resto, almeno nella via principale che è corso Vittorio Emanuele, lo scenario cominciava a farsi inquietante. In un tratto di centro storico che è già desolante di suo, l’unica presenza costante dopo una certa ora era quella dei ragazzi visibilmente ubriachi che stazionavano davanti a distributori.

Una forma di “bivacco” che, al di là dei singoli comportamenti, con il tempo ha finito per rendere corso Vittorio Emanuele uno spazio difficile da attraversare nelle ore serali, soprattutto per chi si muove da solo.

È in questo contesto che si inserisce l’ordinanza firmata nei giorni scorsi dal sindaco Giovanni Lentini. Il provvedimento, che era già stato approvato lo scorso 30 ottobre, dispone la chiusura anticipata alle ore 21 di tutti i distributori automatici di bevande alcoliche presenti sul territorio comunale. Sarà compito dei gestori, poi, adottare le misure tecniche necessarie per impedire l’erogazione di alcol oltre l’orario consentito, sotto la vigilanza della Polizia Municipale. In caso di mancato rispetto sono previste sanzioni fino a 500 euro, oltre alla possibile chiusura dell’attività.

Secondo quanto riferito dal sindaco in una comunicazione diffusa sui social, già nei primi giorni di applicazione del provvedimento si sarebbe registrata una «riduzione delle presenze serali» nei punti più critici del centro. «Il feedback» scrive Lentini, arriva «sia da parte degli esercenti del Corso sia da parte dei cittadini». Che, almeno online, sembrano accogliere con entusiasmo la nuova misura.

Pare insomma che l’ordinanza abbia avuto un effetto immediato, che incide sulla percezione di sicurezza nello spazio pubblico e che risponde, almeno in parte, a una richiesta avanzata da tempo.

Eppure, chiudere in anticipo i distributori automatici non è sufficiente a cancellare le fragilità sociali che in quello spazio hanno finora trovato espressione. Il provvedimento interviene su una dinamica visibile, ma lascia aperta una questione più ampia, che riguarda il modo in cui la città vive – e attraversa – i suoi spazi dopo il tramonto. Il rischio è che il problema venga semplicemente spostato altrove, senza che la città si interroghi davvero su ciò che resta, quando per le strade scende la sera.


 

Daria Costanzo









Native | 17/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-12-2025/1765900767-0-i-mille-viaggi-fa-poker-migliore-agenzia-viaggi-del-sud-italia-ai-protagonisti-del-mare-di-costa-crociere.jpg

I Mille Viaggi fa poker: migliore agenzia viaggi del sud Italia ai...

Native | 16/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-12-2025/1765795230-0-costa-crociere-premia-citypass-travel-di-castelvetrano-prima-nel-sud-italia-al-global-summit-26.jpg

Costa Crociere premia Citypass Travel di Castelvetrano: prima nel Sud...

Native | 16/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-12-2025/1765881089-0-musica-vino-e-food-a-marsala-il-colomba-bianca-xmas-festival.jpg

Musica, vino e food: a Marsala il Colomba Bianca Xmas Festival 