Gli incidenti in Sicilia: un morto per uno scontro auto - moto. Incidente a Selinunte

01/07/2019 07:25:00

Un uomo di 48 anni, Mario Famoso, finanziere di Acireale, è morto nel primo pomeriggio in un incidente stradale avvenuto tra un’auto ed una motocicletta nella galleria “Canalicchio” lungo il tratto dell’A18 “diramazione di Catania” al km 1,5. Ad avere la peggio, come spesso accade in questi casi, è stato il conducente del mezzo a due ruote. L’incidente si è verificato intorno alle 15,15 all’altezza della galleria “Canalicchio”, in direzione Catania centro.

L'incidente è avvenuto all'interno della galleria "Canalicchio", poco dopo l'omonimo svincolo. Il tratto di strada è in discesa, con una leggera curva che prosegue nel tunnel. Pattuglie della Polizia Stradale di Catania e Giardini Naxos hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica. dell'incidente. Dai primi riscontri sembra che il motociclista abbia impattato l'auto che lo precedeva. Forse il passaggio "luce-oscurita", entrando in galleria, ha influito nel tamponamento.

Famoso lavorava nella Sezione operativa navale della Guardia di Finanza.

SELINUNTE. Nel fine settimana va registrato ancora un incidente sulla statale 115 all'altezza di Selinunte A scontrasi due autovetture intorno alle 4 del mattino. Una Range Rover con a bordo una coppia di Mazara del Vallo, che viaggiava in direzione Castelvetrano, mentre girava a sinistra, vicino lo svincolo di Partanna, è stata tamponata da una Volkswagen Scirocco, con a bordo un'altra coppia di Castelvetrano.

La donna, E. G., 39 anni di Mazara del Vallo, che viaggiava sulla Range Rover ha avuto la peggio riportando una ferita occipitale ed è stata trasportata con il 118 presso l'Ospedale di Castelvetrano; leggere ferite per gli occupanti delle due autovetture.