Un escursionista è morto nell'eruzione dello Stromboli

03/07/2019 21:32:00

C'è un escursionista morto nell'eruzione dello Stromboli, e altri due sarebbero rimasti feriti.

E' questo il bilancio, al momento, del pomeriggio di fuoco nell'isola delle Eolie. A perdere la vita Massimo Imbesi, escursionista di Milazzo. Mentre il suo amico originario del Brasile (in un primo tempo indicato come ferito) è rimasto illeso. Gli altri due escursionisti sono rimasti feriti dalle pietre scagliate in aria dalle due esplosioni dal cratere del vulcano.

Il morto e i feriti sarebbero sul versante dello Stromboli in eruzione, a Punta dei Corvi nei pressi di Ginostra. Lo riferisce il comandante dei vigili del fuoco di Messina, Giuseppe Biffarella. In volo due elicotteri provenienti da Salerno e da Catania. Nella zona dove si trovavano i due escursionisti coinvolti nell'esplosione i telefoni cellulari non hanno campo e le comunicazioni radio sono difficoltose.