La classifica dei 50 posti da non perdere in Sicilia. La sorpresa? E' Salemi

03/07/2019 09:08:00

Marcopolo Tv, storico riferimento per il turismo in Italia, ha stilato la classifica dei 50 posti da non perdere in Sicilia.

La lieta sorpresa è che al 12esimo posto c'è SALEMI, secondo tra i comuni della provincia di Trapani (proprio dopo il capoluogo TRAPANI).

Le province che hanno più tesori da scoprire, secondo Marcopolo Tv, sono Trapani e Messina a pari merito. Nel trapanese da non perdere, oltre alla città, ci sono in ordine Salemi, Erice, San Vito Lo Capo, Marsala, la Riserva dello Zingaro e Scopello, Castellammare del Golfo, Mazara del Vallo e le belle isole delle Egadi (Favignana, Levanzo e Marettimo) insieme a Pantelleria. Nel messinese, invece, su tutti Taormina, seguita da Messina, Milazzo, Savoca, Montalbano Elicona, Castelmola, Tindari e le gole dell'Alcantara.

Menzione a parte meritano le isole Eolie, in ordine, Lipari, Stromboli, Vulcano, Salina e Filicudi. Esclusa dalla classifica soltanto Caltanissetta, mentre la provincia di Enna conta solo la città. Per la provincia che ospita la meravigliosa Valle dei Templi ci sono, oltre ad Agrigento appunto, anche la Scala dei turchi, l’isola di Lampedusa e Sciacca. In classifica anche Ragusa, Modica e Scicli per la terra del commissario Montalbano e Siracusa, Noto, Marzamemi e Avola per la patria delle tragedie greche.

50 luoghi da non perdere in Sicilia secondo Marco Polo tv:

1. Palermo

2. Ragusa

3. Taormina

4. Agrigento

5. Cefalù

6. Modica

7. Siracusa

8. Catania

9. Etna

10. Scala dei turchi

11. Lipari

12. Trapani

13. Enna

14. Stromboli

15. Salemi

16. Noto

17. Messina

18. Erice

19. Vulcano

20. San Vito Lo Capo

21. Marsala

22. Lampedusa

23. San Giuseppe Jato

24. Milazzo

25. Savoca

26. Salina

27. Favignana

28. Riserva dello Zingaro

29. Scopello

30. Montalbano Elicona

31. Scicli

32. Monreale

33. Castelmola

34. Castellammare del Golfo

35. Pantelleria

36. Acireale

37. Caltagirone

38. Sciacca

39. Filicudi

40. Mazara del Vallo

41. Ustica

42. Levanzo

43. Marzamemi

44. Marettimo

45. Tindari

46. Aci Castello

47. Avola

48. Le gole dell'alcantara

49. Acitrezza

50. Gangi