Traghetto per la Sicilia fermo in mare: notte di paura per 250 persone

03/07/2019 08:48:00

E' arrivata al porto di Catania dopo un viaggio di oltre 20 ore la nave traghetto Egnazia della Grimaldi partita da Salerno e diretta a Catania e rimasta in panne per oltre 6 ore in mezzo al mare per un'avaria ad uno dei motori. Un' odissea interminabile per i 250 passeggeri a bordo.

La segnalazione era arrivata dagli stessi viaggiatori che hanno denunciato di "avere avuto paura" e di "non avere avuto assistenza, né informazioni dall'equipaggio, né dal comandante". "La nave è rimasta spenta - hanno raccontato alcuni di loro - funzionavano soltanto le luci di emergenza, non c'era acqua, né era possibile usare i bagni". La 'Egnazia' sarebbe dovuta partire alle 22, ma è salpata dopo l'una di notte. Poi, durante la navigazione ci sarebbero stati dei problemi.

La Guardia costiera annuncia che saranno effettuati i previsti accertamenti di carattere tecnico per risalire alle cause che hanno determinato l'avaria dell’unità.