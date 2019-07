A Mazara si possono rottamare i tributi locali. Termini aperti per la vigilanza spiagge

06/07/2019 17:25:00

Il Comune di Mazara del Vallo ha aderito alla definizione agevolata dei tributi.

Anche i tributi locali non riscossi dal Comune e notificati dal 2000 al 2017, che sono iscritti a ruolo dall’agente di riscossione, potranno essere rateizzati fino a 5 anni, evitando sanzioni ed interessi.

Attenzione, la scadenza è il 31 luglio 2019.

Le domande vanno presentate direttamente all’agente “Riscossione Sicilia”.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al proprio consulente o Caf di fiducia o recarsi direttamente negli uffici di Riscossione Sicilia.

Grazie all’adesione del Comune di Mazara del Vallo alla definizione agevolata dei tributi ed alla riapertura dei termini contenuta nel decreto Crescita approvato dal Parlamento, è possibile rottamare le cartelle esattoriali arretrate, anche per i tributi locali.

C'è tempo fino al 31 luglio per presentare la domanda: i tributi potranno essere pagati in 5 anni, senza sanzioni né interessi. E’ una grande opportunità per mettersi in regola!

I moduli e le modalità di adesione alla Rottamazione Ter sono in fase di pubblicazione sul sito www.riscossionesicilia.it.

VIGILANZA SPIAGGE

Scade giovedì 11 luglio alle ore 10 il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso pubblico/manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio di vigilanza e salvataggio nelle spiagge libere del Comune di Mazara del Vallo.

L’avviso, pubblicato nel portale Tutto Gare del portale istituzionale, prevede un importo a base d’asta soggetto a ribasso di euro 19.350,00.

Il servizio avrà la durata di trenta giorni consecutivi e prevede, in particolare:

- vigilanza e salvataggio nella spiaggia libera mediante la costituzione di n. 3 postazione di sorveglianza fissa a terra con n.2 assistenti bagnanti, addetti per ogni postazione e la costituzione di n.3 postazione di sorveglianza;

- assistenza ai bagnanti come primo soccorso;

- delimitazione della zona di mare riservata alla balneazione ed interdetta alla navigazione e la segnalazione del limite delle acque sicure entro il quale possono bagnarsi i non esperti al nuoto;

- collocazione di passerelle in legno per consentire l’accesso in spiaggia ai disabili;

- nolo attrezzatura varia.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il portale TuttoGare: https://appalti.comune.mazaradelvallo.tp.it/gare/id8307-dettaglio

Responsabile del procedimento è il dirigente/comandante della Polizia Municipale Salvatore Coppolino.