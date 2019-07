Altro anno di serie A per Marsala Volley:è tra i venti club ammessi all'A2. Il regolamento

16/07/2019 18:00:00

"Il CdA di Lega Pallavolo serie A Femminile, dopo aver ricevuto dalla Commissione Ammissione ai Campionati l'esame compiuto sulle Società che hanno presentato domanda di iscrizione, ha provveduto a trasmettere al Consiglio Federale della Fipav l'elenco dei venti club di cui sussistono i requisiti che legittimano l'ammissione alla A2 edizione 2019/'20".

Con questa comunicazione si fa di fatto partire la quarta annata (terza di fila) in A2 del Marsala Volley che come lo scorso anno è inserito nel girone "B".

GIRONE B

Trentino Rosa (TN)

Cus Collegno Volley (TO)

LPM Pallavolo Mondovì (CN)

Olimpia Teodora Ravenna

Unione Volley Montecchio Maggiore (VI)

Polisportiva Due Principati Volley Baronissi (SA)

Helvia Recina Volley Macerata

Futura Volley Giovani Busto Arsizio (VA)

Marsala Volley (TP)

Roma Volley Club

Qui di seguito alcuni cenni sul regolamento. Con una novità rispetto alla stagione scorsa.

La formula sarà la medesima della passata stagione con la fase a gironi seguita dalla Pool Promozione (per le prime 5 di ogni girone) e dalla Pool Retrocessione (per le ultime cinque), con l’unica differenza che le squadre porteranno con sé nella seconda fase tutti i punti conquistati nella prima parte del torneo. La vincente della Pool Promozione sarà promossa direttamente in A1, mentre ai Play Off accederanno le formazioni della Pool Promozione classificate tra il 2° e l’8° posto, oltre alla vincente della Pool Retrocessione.

Emanuele Giacalone