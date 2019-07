Trapani, ancora un guasto alla rete fognaria. Liquami in strada e divieto di balneazione

21/07/2019 22:30:00

C'è stato ancora un guasto ad un tratto della rete fognaria, in via Marsala, a Trapani. Strada allagata, liquami che fuoriescono, e traffico in tilt ieri. Una scena disgustosa in un periodo in cui la città è piena di visitatori.

I liquami hanno invaso via Capitano Sieli, via Marsala e l'incrocio tra via Libica e via Virgilio. Il guasto ha riguardato la condotta di adduzione che porta i reflui all'impianto di depurazione e che ha comportato l'emanazione del divieto di balneazione nella zona dell'ex stabilimento Tipa a causa dello sversamento di liquami in mare.

“Trapani potrà avere tutte le vocazioni di questo mondo ma se non si comincia subito a riprogettare un nuovo sistema fognario si parla del nulla!

Sarà un lavoro lungo ma va iniziato, spero che il Sindaco Tranchida e la sua Giunta possano iniziarlo, in tal caso Movimento 5 Stelle non esiterà se chiamato in causa a dare il proprio supporto”, ha detto il senatore e sottosegretario Vincenzo Maurizio Santangelo.

A Santangelo ha risposto l'assessore Dario Safina.Queste le sue parole:

"Ho letto con attenzione la dichiarazione diffusa dal sen. Santagelo per il tramite di un post su.

Non posso dargli torto, la questione dello smaltimento delle acque nere non può più essere affrontata in chiave emergenziale.

Nonostante gli sforzi profusi dall’amministrazione, le rotture delle condotte sono frequenti e rendono il servizio inadeguato ad una città che nel 2021, grazie al grande lavoro compiuto, ospiterà la più importante manifestazione di cultura popolare europea. Per una settimana Trapani sarà il cuore pulsante d’Europa e del mediterraneo. Al grande evento dovremo arrivare pronti e la città non dovrà più essere piegata dai disservizi.

Trapani da sola non può farcela. È necessario il coinvolgimento del governo nazionale e di quello regionale. Già troppe volte questo lembo di Sicilia di una bellezza straordinaria è stato lasciato solo. Ciò non deve più accadere.



Voglio aver fiducia nelle parole del sen. Santangelo e per questo gli chiedo di convocare presso la Presidenza del Consiglio un tavolo tecnico dove affrontare il problema della rete fognaria di Trapani e non solo e reperire le risorse necessarie al suo ammodernamento.

Noi, con il giusto e dovuto supporto, non faremo sfigurate la Sicilia e l’Italia dinnanzi ai popoli europei e del Mediterraneo".