Mazara, 3° appuntamento della rassegna teatrale dedicata ai bambini e ai genitori

Venerdì 26 luglio, alle ore 19:15, presso il Centro Polivalente “Villa Francesca”, in via degli Elimi 9, a Mazara del Vallo, per il progetto nazionale "E se diventi farfalla" finanziato da Con i Bambini impresa sociale, di cui Solidarietà e Azione è la realtà responsabile su Mazara, si terrà il terzo appuntamento della rassegna teatrale dedicata ai bambini e ai genitori la cui programmazione artistica è curata dall’Associazione Oliver.

La manifestazione è inserita nella rete dei Teatri di Paglia e nel programma degli eventi estivi “Mazara Live” del Comune di Mazara del Vallo.

Nell’anfiteatro all’aperto di Villa Francesca andrà in scena “Il Principe Ranocchio”, uno spettacolo per burattini e narratore con Salvino Calatabiano ( drammaturgia) e Vito Bartucca ( narratore). Produzione Teatro degli Spiriti – Piccolo Teatro Patafisico.

Trama:

La strega Bollicina trasforma il Principe Azzurro in un Ranocchio. L'unico modo per ritornare il bel principe che era è di far arrabbiare la Principessa Paziente. Con l'aiuto del narratore Crapapelata il principe Ranocchio proverà la difficile impresa di fare arrabbiare la principessa.

Una favola dall'imprevedibile finale.

info: solidarietaeazione.org Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Il progetto “E se diventi farfalla” è finanziato dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile nato da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD.

“E se diventi Farfalla”è un progetto nazionale che mette insieme 9 Regioni italiane (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Veneto, Basilicata, Toscana). Ente capofila è la cooperativa Zaffiria di Rimini. Solidarietà e Azione è uno dei partner siciliani della rete nazionale ed è la realtà attraverso la quale il progetto arriva a Mazara.