Trapani celebra Jane Austen con il reading di “Orgoglio e pregiudizio”

16/12/2025 13:18:00

Alla Biblioteca Fardelliana di Trapani la grande letteratura torna protagonista con un omaggio a Jane Austen nel 250° anniversario della sua nascita.

Giovedì 18 dicembre, alle ore 17.30, la storica istituzione culturale ospiterà un nuovo appuntamento del progetto “Riscopriamo i Classici”, dedicato a uno dei romanzi più amati e longevi della letteratura inglese: Orgoglio e pregiudizio.

A due secoli e mezzo dalla nascita dell’autrice, avvenuta il 16 dicembre 1775, le pagine di Jane Austen continuano a parlare al presente con sorprendente attualità. Amore, convenzioni sociali, emancipazione femminile, il sottile equilibrio tra sentimento e ragione: temi che attraversano la sua opera e che trovano in Orgoglio e pregiudizio una sintesi raffinata, ironica e profondamente moderna. Il reading in programma alla Fardelliana offrirà al pubblico un’esperienza immersiva nella narrazione. A dare voce ai celebri protagonisti Elizabeth Bennet e Mr Darcy saranno Ornella Fulco e Giampiero Montanti, mentre Stefania La Via guiderà l’incontro accompagnando gli spettatori attraverso personaggi, snodi narrativi e contesto storico-letterario, mettendo in luce la forza e la contemporaneità della scrittura austeniana. L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione dei grandi classici promosso dalla Biblioteca Fardelliana, con l’obiettivo di avvicinare lettori di tutte le età ai testi che hanno segnato la storia culturale europea. Dopo il successo degli appuntamenti dedicati ad A Christmas Carol di Charles Dickens e a Memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar, il progetto prosegue con un nuovo omaggio a un’autrice capace di attraversare i secoli senza perdere fascino. Il reading si svolgerà nella sala “Fardella” della Biblioteca. L’ingresso è libero, fino a esaurimento posti.



