Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
16/12/2025 13:18:00

Trapani celebra Jane Austen con il reading di “Orgoglio e pregiudizio”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-12-2025/1765887598-0-trapani-celebra-jane-austen-con-il-reading-di-orgoglio-e-pregiudizio.png

Alla Biblioteca Fardelliana di Trapani la grande letteratura torna protagonista con un omaggio a Jane Austen nel 250° anniversario della sua nascita.

Giovedì 18 dicembre, alle ore 17.30, la storica istituzione culturale ospiterà un nuovo appuntamento del progetto “Riscopriamo i Classici”, dedicato a uno dei romanzi più amati e longevi della letteratura inglese: Orgoglio e pregiudizio. 

A due secoli e mezzo dalla nascita dell’autrice, avvenuta il 16 dicembre 1775, le pagine di Jane Austen continuano a parlare al presente con sorprendente attualità. Amore, convenzioni sociali, emancipazione femminile, il sottile equilibrio tra sentimento e ragione: temi che attraversano la sua opera e che trovano in Orgoglio e pregiudizio una sintesi raffinata, ironica e profondamente moderna. Il reading in programma alla Fardelliana offrirà al pubblico un’esperienza immersiva nella narrazione. A dare voce ai celebri protagonisti Elizabeth Bennet e Mr Darcy saranno Ornella Fulco e Giampiero Montanti, mentre Stefania La Via guiderà l’incontro accompagnando gli spettatori attraverso personaggi, snodi narrativi e contesto storico-letterario, mettendo in luce la forza e la contemporaneità della scrittura austeniana. L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione dei grandi classici promosso dalla Biblioteca Fardelliana, con l’obiettivo di avvicinare lettori di tutte le età ai testi che hanno segnato la storia culturale europea. Dopo il successo degli appuntamenti dedicati ad A Christmas Carol di Charles Dickens e a Memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar, il progetto prosegue con un nuovo omaggio a un’autrice capace di attraversare i secoli senza perdere fascino. Il reading si svolgerà nella sala “Fardella” della Biblioteca. L’ingresso è libero, fino a esaurimento posti.









Native | 16/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-12-2025/1765795230-0-costa-crociere-premia-citypass-travel-di-castelvetrano-prima-nel-sud-italia-al-global-summit-26.jpg

Costa Crociere premia Citypass Travel di Castelvetrano: prima nel Sud...

Native | 16/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-12-2025/1765881089-0-musica-vino-e-food-a-marsala-il-colomba-bianca-xmas-festival.jpg

Musica, vino e food: a Marsala il Colomba Bianca Xmas Festival 

Native | 12/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-12-2025/1765279946-0-marsala-completati-i-lavori-di-adeguamento-della-palestra-del-plesso-pascoli.jpg

Marsala, completati i lavori di adeguamento della palestra del plesso...