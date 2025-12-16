Sezioni
Cultura
16/12/2025 16:50:00

La Bibbia nel Parco: il 17 dicembre la conferenza di presentazione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-12-2025/1765900252-0-la-bibbia-nel-parco-il-17-dicembre-la-conferenza-di-presentazione.jpg

Sarà presentata mercoledì 17 dicembre, alle ore 18:30, presso il Molino Excelsior di Valderice, "La Bibbia nel Parco", uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio nel trapanese. 

La manifestazione, che si svolgerà dal 26 al 28 dicembre al Parco Urbano di Misericordia, celebra quest'anno ventotto anni di ininterrotta continuità, confermando il radicamento e il valore di un progetto che coniuga spiritualità e linguaggio teatrale. Nel corso della conferenza saranno illustrati il programma e le novità di questa edizione, tra cui la partecipazione dell'Unione Maestranze, storica istituzione che da secoli custodisce e tramanda le tradizioni religiose e culturali del territorio trapanese. Interverranno Francesco Stabile, sindaco del Comune di Valderice, Antonino Agosta, presidente dell'Associazione Pro Misericordia di Valderice, Don Alberto Genovese, vicario generale della Diocesi di Trapani, e Giovannello D'Aleo, presidente dell'Unione Maestranze. La Bibbia nel Parco è organizzata dall'Associazione Pro Misericordia con il patrocinio del Comune di Valderice, dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e dell'Assemblea Regionale Siciliana, in collaborazione con le parrocchie Maria SS. della Misericordia e Cristo Re di Valderice e con l'Unione Maestranze









