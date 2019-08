Incendio a Valderice, il fuoco vicino alle case. A Scopello brucia tutto, borgo evacuato

02/08/2019 21:41:00

Momenti di paura, questo pomeriggio, a Lido Valderice per un incendio che ha lambito alcune abitazioni della località balneare. Alimentate dal forte vento di Scirocco le fiamme si sono subito propagate, minacciando gli immobili.

Scattato l'allarme sono intervenuti i vigili del fuoco. A bruciare diversi ettari di sterpaglie. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento

Alcune villette sono state evacuate. Paura anche tra i bagnanti. Necessario l'intervento dei mezzi aerei per arrestare l'avanzata delle fiamme.

Incendio anche a Scopello, dove è dovuto intervenire anche un Canadair e il borgo è stato evacuato. L'allarme è scattato oggi pomeriggio. Per tutta la serata i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare sodo per arrestare l'avanzata delle fiamme. Danni ingenti e il sospetto che il rogo possa essere stato appiccato dalla mano di un piromane.