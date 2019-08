Sicilia: con la moto contro un palo, muore giovane poliziotto

02/08/2019 15:16:00

Con la moto contro un palo: muore un giovane poliziotto. Accade in Sicilia. A Villafranca Tirrena, nel messinese. La vittima è Salvatore D'Anna, 39 anni, poliziotto messinese, che prestava servizio a Reggio Calabria.

Sembrerebbe che l'agente stesse viaggiando a bordo della sua motocicletta, lungo la strada statale 113, intorno alle 2.30, quando, per cause in corso d'accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote, andandosi a schiantare contro un palo della pubblica illuminazione, mentre percorreva la via Madonna del Tindari, di Villafranca Tirrena.

Vani si sono rivelati i soccorsi, i sanitari hanno potuto solo costare il decesso del trentanovenne, deceduto sul colpo, per la gravità delle ferite e dei traumi riportati.

D'Anna è stato trasportato al Policlinico di Messina, dove purtroppo è giunto già cadavere. Il magistrato ha concesso il permesso di restituire la salma alla famiglia per le esequie.

Salvatore D'Anna abitava a Messina. Separato, lascia un bambino di sette anni. Adesso toccherà ai carabinieri ricostruire la dinamica del mortale incidente.