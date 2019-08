Sicilia, incidente mortale con la moto: perde la vita a 18 anni Giulio Franco

07/08/2019 07:07:00

Un giovane di 18 anni, Giulio Franco, ha perso la vita in un incidente sul Monte Pellegrino, a Palermo.

Il giovane era alla guida della sua moto, una 500 di cilindrata, insieme a un amico quando ha perso il controllo e si è andato a schiantare contro il guard rail nei pressi del Santuario di Santa Rosalia.

Per il diciottenne non c'è stato nulla da fare. L'amico, 19 anni, è stato trasportato all'ospedale di Villa Sofia dove si trova in prognosi riservata. Sulla dinamica dell'incidente indaga la sezione infortunistica della polizia municipale.

Giulio Franco era studente all'istituto Regina Margherita ed era impegnato nel movimento studentesco. La sua morta ha creato sgomento e dolore nella Rete degli Studenti Medi di Sicilia.