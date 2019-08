07/08/2019 07:00:00

A Marsala si è insediato il coordinamento comunale di Diventerà Bellissima. Ne fanno parte, Anna Curatolo Mannone, Giacomo Alberto Manzo, Nino Frazzitta, Alessandro Montalto, ovviamente il coordinatore Renato Curcio.

"L’impegno comune è quello di spendersi al meglio nell’interesse precipuo della Città di Marsala e del Movimento “Diventerà Bellissima” credendo fortemente nei valori dello stesso e nell’idea fondamentale di partecipazione politica come “Cittadinanza attiva” - scrive Curcio in un nota stampa -.

"Delineate le linee guida dell’attività propria del Coordinamento, è stato inevitabile iniziare a fare delle riflessioni in vista delle elezioni amministrative del prossimo Maggio. E' bene dire subito che Diventerà Bellissima si presenterà alle prossime Amministrative con il simbolo del Movimento che in Sicilia esprime già Consiglieri e Assessori Comunali, Sindaci, Deputati e Assessori Regionali e il presidente della

Regione On.le Nello Musumeci fondatore di Diventerà Bellissima - continua il coordinatore - .

"Di recente abbiamo letto una fantasiosa ricostruzione di quanto fin qua discusso dalla politica con “mazzieri” che distribuiscono le carte e indicazioni sul nome del futuro candidato Sindaco! Pensare a mazzieri che distribuiscono carte sa tanto di bische e gioco d’azzardo: non è certamente quello di cui ha bisogno una Città ormai al collasso! Vogliamo condividere e confrontarci con altri Movimenti, future liste civiche e partiti politici sui nostri e i loro programmi - conclude Curcio - per cercare di trovare una sintesi che possa mettere d’accordo una futura coalizione: fatto ciò potremmo passare alla individuazione del profilo ideale per la realizzazione del programma condiviso e solo alla fine di questo percorso capiremo chi possa essere il comune candidato vincente".