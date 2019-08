Sigel Marsala Volley: presa la centrale Rettani

17/08/2019 14:30:00

L'ultimo arrivo in ordine cronologico nella squadra della Sigel Marsala è quello di Monica Rettani. La saronnese classe 1997, ex Offanengo, è alla prima esperienza assoluta in serie A e nell'ultima stagione ha giocato in B1 per la causa della Pneumax Volley Lurano'95. I canali ufficiali della società lilibetana danno comunicazione di questo ingaggio che riportiamo integralmente:

"Con l’arrivo della classe 1997 Monica Rettani, in aggiunta a quelli già ufficiali di Bertaiola e Caruso, va a definirsi l’artiglieria delle centrali a disposizione di coach Paolo Collavini per affrontare il campionato nazionale di A2 2019/2020.

Rettani, centrale originaria di Saronno (Varese), 185 cm d’altezza, ha cominciato a giocare a pallavolo al Cistellum Cislago e, successivamente, alla Scuola del Volley Varese, militandovi fino alla serie C. Con il suddetto club arriva a giocare finanche una semifinale regionale under 18. Ma deve la propria reputazione a quello che è riuscita a conquistare con la maglia della Chromavis Abo Offanengo.

Nel 2015, a soli 17 anni, lusinghiere le sirene provenienti dalle serie maggiori e, con reciproca soddisfazione tra le parti, la proposta giusta perviene dalla B2, dai cremaschi di Offanengo. Con la società sberina, tesserata fino allo scorso mese di giugno, ha raccolto una promozione dalla B2 alla B1 sotto la guida di coach coach Giorgio Nibbio e sempre in neroverde è risultata essere tra le giocatrici rivelazione del girone “A” di B1. L’ultima stagione e mezza, invece, è finita in prestito, andando a rimpinguare, strappando la titolarità, le fila dei comaschi della Tecnoteam Albese (trasferitasi a partire da gennaio 2018, ndr) e dei bergamaschi della Pneumax Volley Lurano ’95.

Questa annata di serie A rappresenterà il tetto massimo mai toccato in carriera fino ad adesso dalla giovane. Volto nuovo della prossima A2, la Sigel Marsala e il diesse Maurizio Buscaino le offrono quindi la vetrina e i riflettori della seconda serie nazionale.

A Marsala Monica, al pari di altre neo sigelline, vivrà la prima annata lontana dalla sua Lombardia e da casa"

Emanuele Giacalone