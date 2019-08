Domenica 25 agosto l'evento “Sea Street - Mazara Terra d’A-Mare”

18/08/2019 02:00:00

Il fascino dell’arte che interseca la vita quotidiana di chi vive per e grazie al mare. “Sea Street - Mazara Terra d’A-Mare” sarà una festa delle meraviglie e delle eccellenze del mare nonché del pescato della marineria di Mazara del Vallo. Promossa da Federpesca, andrà in scena nella serata di domenica 25 agosto con la regia artistica di Carla Favata e il coordinamento tecnico di Aurea L&G trading LTD.

Un grande evento che, volutamente, sarà celebrato nella zona del Porto Nuovo tra i pescherecci e il mercato ittico del pesce all’ingrosso, allestito a palcoscenico di arte contemporanea, che offrirà a tutti la possibilità di immergersi in uno straordinario percorso tra suoni, sapori, colori, danze e odori del Mar Mediterraneo.

Un progetto che nasce dal desiderio di animare il porto nuovo della città, incoraggiando la marineria e la cittadinanza a fruirne senza dimenticare la storia delle nostre origini di popolo con dominazioni arrivate dal mare. L’obiettivo è avvicinarsi al cuore pulsante della città, da sempre legata alla flotta di pescherecci e ad un’economia proveniente dal mare.

In una serata dalle mille emozioni, che si chiuderà con i fuochi d’artificio in onore del Patrono della Città San Vito offerto da Federpesca, EBIpesca e dagli sponsor dell’evento-manifestazione, all’interno del Mercato Ittico all’ingrosso, si potranno ammirare mostre d’arte, esposizioni, videoproiezioni, spettacoli, defilè di abiti sul mare e opere di body style. Il tutto curato ed ideato dalla Dance Works con la collaborazione del Liceo Artistico di Mazara e degli artisti Emmanuele Lombardo, Francesca De Santi, Peppe Caiozzo, Gerry Bianco,

Ci sarà un percorso con Enodegustazioni di prodotti tipici siciliani a cura di Sea Street. A inaugurare l’evento di domenica 25 agosto, uno spettacolo che si dispiegherà nella banchina del Porto Nuovo e all’interno di due motopescherecci della marineria mazarese. Sarà un omaggio a Mazara, agli uomini del mare e alle sue origini attraverso la figura del Satiro Danzante e le leggende della terra di Sicilia. Durante l’apertura , non mancheranno i momenti dedicati al mare, protagonisti i pescatori con le reti e i diversi personaggi dell’universo marino.

Nella zona adibita al palco con alle spalle il mercato ittico, poi, l’esibizione della Cantante Cheryl Porter a cura Shape of Art, in un alternanza di voci dai diversi stili e colori in un'unica kermesse fino a notte fonda.