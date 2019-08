18/08/2019 22:13:00

Sono tre i mezzi dei vigili del fuoco impegnanti nello spegnimento di un incendio in corso a Petrosino.

Le fiamme si sono propagate in più punti in un terreno della via Trapani. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, che stanno cercando di spegnere il rogo.

Al momento non si conosce la causa dell'incendio, anche se i più punti d'innesco fanno pensare ad una origine dolosa. Qui sotto il video: