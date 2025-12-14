Caos al pronto soccorso: 33enne arrestato dopo l’aggressione a medici e infermieri

14/12/2025 09:59:00

Momenti di autentico caos al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove un uomo di 33 anni ha scatenato il panico aggredendo personale sanitario, una guardia giurata e anche i carabinieri intervenuti per ristabilire l’ordine. L’episodio, avvenuto nei giorni scorsi, si è concluso con l’arresto del giovane, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe improvvisamente perso il controllo, scagliandosi contro medici e infermieri impegnati nelle attività di assistenza. La guardia giurata in servizio ha tentato di contenerlo, ma è stata a sua volta colpita. A quel punto è stato richiesto l’intervento dei carabinieri.

All’arrivo dei militari dell’Arma, la situazione è ulteriormente degenerata: il 33enne avrebbe strattonato e colpito anche i carabinieri, opponendo una violenta resistenza. Tre militari sono rimasti feriti, uno dei quali ha riportato un trauma al setto nasale. Ferita anche la guardia giurata.

Dopo una colluttazione particolarmente violenta, l’uomo è stato immobilizzato e arrestato con le accuse di violenza a incaricati di pubblico servizio, oltraggio, minacce, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Il 33enne è stato trasferito nel carcere di contrada Petrusa, dove resta in attesa dell’udienza di convalida. Restano ancora da chiarire le ragioni che hanno innescato l’esplosione di violenza all’interno del pronto soccorso, l’ennesimo episodio che riaccende l’allarme sulla sicurezza del personale sanitario.



