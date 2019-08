A Marsala si è costituito il circolo di Fratelli d'Italia

18/08/2019 14:00:00

A Marsala si è costituito a il Circolo Territoriale di Fratelli d’Italia. Diverse le adesioni già pervenute, sia da esponenti della Destra Storica Cittadina, sia da numerosi giovani che si riconoscono nei valori fondamentali e nell’azione politica di Fratelli d’Italia.

"L’obiettivo è quello di dare alla Città, una Destra democratica, moderna e soprattutto di Buon Governo - scrivono i responsabili -. A tal proposito

il neo Circolo di FDI in vista delle amministrative del 2020, sta già lavorando ad un programma elettorale da presentare alla Città, lungimirante, ma allo stesso tempo realizzabile ed efficace. Un programma che verrà redatto insieme ai cittadini, con il supporto delle risorse professionali locali, ma anche dei rifermenti, provinciali, regionali e nazionali del partito".

Presidente del circolo è stato all’unanimità nominato Francesco Perri, controllore traffico aereo Palermo “Punta Raisi”, nonché rappresentante sindacale UGL trasporto aereo, da oltre vent’anni di stanza presso gli aeroporti della Sicilia Occidentale.

“Siamo soddisfatti per la costituzione del circolo marsalese, in particolare modo per la scelta di Francesco Perri, esperto di tutte le problematiche afferenti gli aeroporti di Sicilia, Birgi soprattutto nel contesto depressivo che sta vivendo il territorio” – così dichiara l’Avv. Maurizio Miceli, portavoce provinciale di Fratelli d’Italia “ – “Fratelli d’Italia si propone di essere protagonista a Marsala nei prossimi mesi, non soltanto per l’occasione elettorale, a cui parteciperà con ambizioso programma e validi candidati, ma per ciascuna vertenza che la città vorrà affidare alle Istituzioni!”