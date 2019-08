Sicilia, dramma del degrado. Muore una neonata a Ballarò

21/08/2019 09:25:00

Dramma del degrado lunedì mattina nel quartiere Ballarò di Palermo, dove è morta una neonata in una struttura fatiscente di via Biscottari.

Secondo le prime visite del medico legale arrivato dopo l'intervento dei carabinieri la neonata, di origine rom, sarebbe morta per cause naturali. Ma intanto è stata avviata un'inchiesta dalla Procura per fare chiarezza su ciò che è accaduto.



La neonata era tornata a casa dopo il ricovero in ospedale, insieme al fratellino gemello. I due gemellini sono nati prematuramente, la mamma rom è residente in una casetta fatiscente di 24 metri quadrati insieme ad altri familiari. La situazione di degrado era già stata denunciata più volte alle forze dell'ordine e alla Procura dei minori.