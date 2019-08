Castellamare, il contrammiraglio Roberto Isidori in visita ufficiale al Comune

23/08/2019 10:00:00

Il contrammiraglio Roberto Isidori ieri in visita ufficiale al Comune. Direttore marittimo della Sicilia Occidentale e comandante della capitaneria di porto di Palermo, il contrammiraglio Roberto Isidori ricopre il ruolo dagli inizi del 2019.

«Ho ringraziato il contrammiraglio Roberto Isidori per la visita alla nostra città e l’incontro istituzionale al palazzo municipale nel corso del quale abbiamo affrontato alcuni importanti argomenti che riguardano l’autorità portuale -afferma il sindaco Nicola Rizzo. Abbiamo parlato di controlli e sicurezza, dei lavori per il depuratore e per il porto, e di collaborazione tra le istituzioni ribadendo la nostra massima disponibilità al confronto con la Capitaneria con la quale fin dall’insediamento abbiamo un rapporto di continuo dialogo. Il contrammiraglio si è detto disponibile a tornare a trovarci anche per affrontare e discutere assieme di importanti problematiche cittadine».

L'alto ufficiale della Marina, accompagnato dal comandante della capitaneria di porto di Castellammare del Golfo Maurizio Scozzari, è stato accolto a palazzo Crociferi dal sindaco Nicola Rizzo e dagli assessori Giuseppe Cruciata, Enza Ligotti, Maria Tesè e Vincenzo Abate. Presenti anche il presidente del consiglio comunale Mario Di Filippi, il dirigente del commissariato di polizia Giovanni Modica, il comandante della stazione dei carabinieri di Castellammare luogotenente Luigi Gargaro, il comandante della polizia municipale Giuseppe Giordano ed i consiglieri comunali Giovanni Portuesi, Sebastiano Cusenza, Giusy Corbo e Fabiana Napoli.

Il sindaco Nicola Rizzo ha consegnato al contrammiraglio un testo del professore Michele Antonino Crociata ed il contrammiraglio Isidori, che ha ricoperto numerosi incarichi dirigenziali nel comando generale del corpo delle capitanerie di porto ed ha svolto anche incarichi di prestigio nello Stato maggiore della Difesa, ha donato al Comune uno svuota tasche raffigurante il crest della direzione marittima di Palermo.