Anche in Sicilia scioperano i casellanti delle autostrade

24/08/2019 07:00:00

Domenica 25 e lunedì 26 è stato indetto lo stop di quattro ore del personale autostradale.

In protesta anche i lavoratori in Sicilia. Filt Cgil, Uiltrasporti, Sla Cisal rivendicano lo sblocco di tre contratti congelati ormai dal 2009 e i relativi adeguamenti del contratto nazionale per i lavoratori del Cas. Per lo sciopero dalle 10 alle 14, dalle 18 alle 22 di domenica 25 agosto e dalle 22 di domenica 25 alle 2 di lunedì 26 si fermeranno gli addetti ai caselli e il personale turnista non sottoposto alla regolamentazione dello sciopero. Stop al personale impiegato con turni sfalsati e spezzati nelle ultime 4 ore della prestazione mentre il personale tecnico e amministrativo si fermerà le prime 4 ore del proprio turno di lunedì 26 agosto.

“Nonostante questo non è mai venuto meno l’impegno a garantire sicurezza e servizi agli utenti – dicono i sindacati -, anche a rischio della propria vita, come drammaticamente dimostrano gli incidenti sul lavoro che hanno coinvolto, in questo mese di esodo estivo, più di un lavoratore sul territorio nazionale. Dallo sciopero resta escluso tutto il personale previsto dalla legge sull’esercizio del diritto di sciopero ed alla regolamentazione provvisoria del settore“, spiegano i sindacati.