Mafia e massoneria in Sicilia volevano creare un partito politico

Un partito politico messo su da Massoneria e Cosa Nostra per poter comandare “a Licata, a Palermo e in Sicilia” era questo il progetto dei mafiosi di Licata così arroganti di dire "Lo Stato siamo noi”, e che a Licata aveva messo le mani su tutto.

Al centro delle intercettazioni dei carabinieri del Ros c'è Giovanni Mugnos, arrestato nell'operazione Halycon, imprenditore agricolo, in realtà “uomo-ombra” del professore e boss di Cosa nostra licatese Giovanni Lauria e per conto del boss, di Lucio Lutri, maestro venerabile di loggia massonica.

Mugnos vive nel terrore di essere intercettato, con Giovanni Galifi e la moglie Maria Paola Gueli vengono ascoltati mentre si trovano in auto.

Scrivono i carabinieri: “Mugnos racconta di aver parlato del futuro politico del figlio e di altre persone di sua conoscenza "a lui avvicinate" con lo scopo di formare un partito politico che sia forte oltre che a Licata anche a Palermo e in Sicilia: “...e gli ho proposto ieri alcune persone che sono avvicinate a me ed a Angelo ...perché Angelo non lo può fare ... gli ho detto "li conosci queste persone ...ti stanno bene queste persone ...che sono state a Palermo che hanno ...avuto in mano... a Palermo e avvicinate a Noi... va benissimo! Questo... questo no leviamolo... Angelo non può apparire per il nome che porta per il... non può apparire... quindi io e Angelo siamo quelli che porteremo ...incompr... come infatti c'è... questa persona ... mio figlio ... e la moglie dì Angelo... va benissimo! ...... Omississ ... E lui è d'accordo con me...poi dice... per quale minchia di motivo dice ... lo Stato decide che ti deve levare i terreni a te... chi è sto Stato... se lo Stato siamo noi perché ti deve levare le terre? Esatto! E' mafia? Non è Mafia ... è ragionare di... chi è che si è rotto il culo a fare levare queste cose... quindi trovare la Legge per l'escamotage ... ... omissis ... “.

Mugnos prosegue la conversazione e afferma “di essersi messo a disposizione del Lutri per contattare chiunque fino in Calabria o a Roma. Aggiunge che lo scopo del Lutri è quello di dare un immagine positiva del gruppo e curare nello stesso tempo gli interessi. Cita a tal proposito la parola "paraculismo... far vedere ... aiutare le persone bisognose ... e lo faremo ... lo faremo ".