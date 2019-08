Marsala, si ritrovano a 25 anni dal diploma alunni e prof della 4D del Magistrale

26/08/2019 00:00:00

A 25 anni dal diploma si sono ritrovati alunni e professori della 4D, anno 1994, dell'Istituto Magistrale di Marsala.

Una serata, in un locale del centro storico, all'insegna dei ricordi dei giorni di scuola e di scambio e condvisione delle proprie esperienze di vita vissute in questo quarto di secolo. C'è stato inoltre il classico momento del "come eravamo" con il confronto con la foto scattata la sera della festa per il diploma.



Da destra Prof. Angelo Rallo, Katia Sciacca, Patrizia Parrinello, Annalisa Panico, prof.Aldo Fina, Marianna Sinacori, katia Evola, Giuliana Trapani, Maria Teresa Mezzapelle, Messina Rossella, prof. Bice Alagna, prof. Giuseppina Palermo, Tiziana Buffa, prof Graziella Pace, prof. Angileri Antonella. In alto Anna casano, Antonella Seccia e Katia Saladino