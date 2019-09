Ancora una sconfitta per il Trapani: al Venezia basta un gol di Bocalon

01/09/2019 00:40:00

Il Trapani non riesce più a vincere. Un inizio di stagione difficile per gli uomini di Baldini che in casa contro il Venezia hanno subito la seconda sconfitta consecutiva in campionato, dopo quella contro l’Ascoli alla prima giornata.

Nell’undici iniziale dei granata da notare la presenza del nuovo arrivato Pettinari (ex attaccante del Lecce) che ha sostituito l’infortunato Evacuo.

Padroni di casa in pieno controllo del gioco nei primi 20 minuti, che hanno messo in mostra un’ottima intesi tra Ferretti e Pettinari. Al 25’ però arriva il vantaggio del Venezia, in gol grazie a un tap-in vincente di Bocalon che ha sfruttato la respinta di Fornasier in seguito a un tiro di Aramu che aveva spiazzato Dini.

Quattro minuti dopo il Venezia sfiora il raddoppio ancora grazie ad un’invenzione di Aramu per Capello che sfiora di testa senza trovare il gol.

Gli ospiti, galvanizzati dal vantaggio, vanno vicini al raddoppio per una seconda volta al 39’ ancora con Bocalon che sugli sviluppi di un corner, centra la traversa con un colpo di testa. Maleh prova a ribattere in rete ma Dini si fa trovare pronto.

La prima frazione di gioco si chiude ancora con un pericolo per il Trapani che subisce il raddoppio di Bocalon, annullato poi per fuorigioco.

Poco da segnalare invece nel secondo tempo, giocato a ritmi più bassi rispetto al primo, con gli ospiti che hanno preferito conservare il vantaggio e con i granata incapaci di superare il muro veneto.

Il Trapani deve così arrendersi al Venezia, che invece trova i suoi primi 3 punti stagionali. Gli uomini di mister Baldini avranno modo di ricaricare le batterie durante la sosta per conquistare la prima vittoria nella terza giornata che si giocherà sabato 14 settembre alle 15 in casa del Cittadella.

IL TABELLINO

TRAPANI-VENEZIA 0-1

RETI: 25′ Bocalon

TRAPANI (4-3-3): Dini; Cauz, Pagliarulo, Fornasier, Scaglia (74′ Golfo); Aloi, Colpani (46′ Nzola), Luperini; Ferretti (62′ Tulli), Pettinari, Jakimovski. A disposizione: Carnesecchi, Stancampiano, Da Silva, Martina, Culcasi, Tolomello, Molinari, Cataldi. All.: Francesco Baldini.

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Fiordaliso, Modolo, Cremonesi, Felicioli; Maleh, Fiordilino, Zuculini (56′ Lollo); Aramu; Bocalon (86′ Casale), Capello (66′ Montalto). A disposizione: Bertinato, Pomini, Lakicevic, Ceccaroni, Caligara, Di Mariano, Senesi, Zigoni. All.: Alessio Dionisi.

ARBITRO: Giacomo Camplone di Pescara.

ASSISTENTI: Marcello Rossi di Novara e Robert Avalos di Legnano.

QUARTO UOMO: Lorenzo Illuzzi di Molfetta.

AMMONITI: Cremonesi, Aloi, Luperini

RECUPERO: 5′ st